Lugu "Lick" pärineb laulja Shenseea peagi ilmuvalt albumilt "Alpha". Ilmavalgust peaks plaat nägema 11. märtsil.

Laulja Shenseea jõudis muusikamaastikule 2019. aastal, mil avaldas enda debüütsingli "Blessed". Aasta hiljem ilmusid tal lood "Run Run", "Be Good" ja "You're The One I Love". Lisaks on muusik teinud koostööd ka Kanye Westiga.