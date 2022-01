Pur Mudd lööb laineid Hollandis ja Saksamaal

Plaan Eesti Laulu konkursil osaleda oli muusikute kindel plaan. Nii sündis Pur Muddil koos Shiraga lugu "Golden Shores".

"Hakkasime tundma, et võib-olla peaksime Eestis ka oma bändi rohkem tutvustama," rääkis Rõõmus ja lisas, et Pur Muddi muusikat kuulatakse peamiselt Hollandis ja Saksamaal.

Selleks, et välismaal rohkem kanda kinnitada, on suur osa ansambli lugudest ilmunud Hollandi plaadifirma alt. "Eestis lihtsalt tantsumuusikaga läbi lüüa on väga keeruline," tõdes Pur Muddi liige Oliver Rõõmus.

Rõõmuse sõnul on nende võistluslugu kaasaegne. "Selline hea poplugu," sõnas ta, kuid lisas, et singlile on lisatud ka natukene vanakooli hõngu. Nii rääkis artist, et lugu on mõjutatud ka 1980. aasta muusikast.

Kuigi bänd on eelnevalt lubanud, et astub poolfinaali lavale enneolematu showga, on nad lõpuks järeldusele jõudnud, et ei pruugi sellega teistest võistlejatest eristuda.

Kuula Pur Muddi ja Shira lugu "Golden Shores":