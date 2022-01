Elisabeth Tiffany Eesti Laulul esinemisest: hirm ja elevus käivad käsikäes

Ansambel Minimal Wind ja laulja Elisabeth Tiffany esinevad Eesti Laulu poolfinaalis looga "What To Make Of This". Esimest korda nii suurel võistlusel osalemisega käib Elisabeth Tiffany sõnul kaasas nii hirm kui ka elevus.

Minimal Windi Eesti Laulu võistluslugu sündis juba siis, kui bänd veel ametlikult koos polnud. "Mina ja mu kitarriduo kaaslane Taavi proovisime koolis kitarri-sounde ja üks meeldis meile nii väga, et ma pidin Taavilt kitarri ära kiskuma ja ise edasi mängima," rääkis ansambli liige Paula Pajusaar. Loole tekkisid tema sõnul järsku sõnad ja siis mõeldi, et Elisabeth võiks tulla laulma.

"Paula saatis selle loo mulle ja esimene sekund, kui kitarr hakkas käima, olin müüdud," ütles Elisabeth.

Laulja sõnul käivad nii suurel laval esinemisega hirm ja elevus käsikäes. "Me oleme Paulaga kaua teadnud, et ühel päeval leiame end Eesti Laulul. Nüüd on see käes," sõnas Elisabeth.

Ansamblil on värskelt valminud terve albumi jagu lugusid, ehkki kokku saadi alles oktoobris. "Meie Eesti Laulu lugu on pigem rahuliku tunnetusega, aga ülejäänud lood, mis (albumil) tulevad, karmimat sorti," rääkis Paula.

Ka Eurovisooni lugudest on Paulale väiksest peale meeldinud Lordi "Hard Rock Hallelujah", Elisabeth aga nautis väga eelmise aasta Maneskini võidulugu "Zitti e buoni". "Eelmise aasta võidulugu oli tõelina üllataja, midagi, mis mulle päriselt meeldis. Üldse on need viimase aja võidulood väga korda läinud," sõnas Elisabeth.

Minimal Wind ja Elisabeth Tiffany esitavad lugu "What To Make Of This" Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 5. veebruaril.