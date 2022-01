Danel Pandre EMA kriitikast: naised annavadki vähem uut muusikat välja

Kolmapäeval rääkisid Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets ja muusikaettevõtja Henrik Ehte raadiosaates "R2 Pulss", et EMA esinejate seas pole naised ja erinevad muusikažanrid piisavalt esindatud. Nende sõnul on probleem laiem ja peitub muusikaürituste kureerimises.

"Kui vaatame kasvõi statistilist keskmist, siis selle sündmuse puhul, kus korjatakse kokku aasta jooksul välja antud salvestatud muusika, ilmneb selgelt, et naisautoreid, -esitajaid ja -muusikaettevõtjaid on vähem, siis on põhjused seal," ütles Danel Pandre Raadio 2 hommikuprogrammis.

Arutelu algas EMA pressiteatest, milles seisis, et üritusel esinevad vaieldamatult parimad Eesti artistid. Nimekiri koosnes aga ainult meestest, ehkki auhindadele kandideerib ka palju naisartiste. Hiljem saadeti teine pressiteade, milles välja toodud ka naisartistid. Natalie Mets ütles kolmapäeval, et ta on murekohale tähelepanu pööranud juba aastaid.

Pandre sõnul oleks jõuline sekkumine see, kui seda orgaaniliselt tekkivat proportsiooni peaks hakkama kvootide või ettemääratluse järgi muutma. "Kui räägime laulust, siis selle teevad kas mehed või naised, kui keegi hindab, milline laul on parem või halvem, põnevam või igavam, siis sellest moodustub pingerida, mitte et peaks mehi ja naisi eraldi käsitlema," rääkis Pandre.

EMA-l esinevad Noep, 5Miinust, Puuluup, Wateva, Genka, Liis Lemsalu, Yasmyn ja üllatusesinejad, kelle hulgas on Pandre sõnul ka naisi. "Võib-olla pole paslik esimese väljaöeldu põhjal üleüldse mingeid sõnavõtte väga hooga tegema hakata, samas ei saa seda keelata," ütles Pandre.

Kriitikale, et kolmandat aastat järjest esineb üritusel 5Miinust, vastas Pandre, et nad ongi kõva punt. "Kui inimesed on organisatsioonilise kuuluvusega, siis on kõigil õigus oma arvamust avaldada ööpäeva- ja aastaringselt, seda ei pea tegema siis, kui sündmus on juba koos," sõnas mees. Iga aasta moodustub esinejate valik tema sõnul erinevalt ja põhineb sellel, millega keegi silma on jäänud. "Loomulikult on kõrvalekaldeid, see ongi subjektiivne ja isiklikul arvamusel põhinev, aga ei saa üheselt väita, et valik on aastast aastasse ebaloogiline."

Pandre tõdes, et artistide ring, kellega läbi räägitakse, on palju laiem, ent väga suur osa ei saa esineda. "Ma ei saa üheselt kinnitada, et selgeks eesmärgiks on lavale võtta ainult need artistid, kes klikke teenivad. Kui ajast-aega vaatame, kes laval käinud, ei toeta seda ükski fakt. Kindlasti on see seltskond, kes jääb silma, aga päeva lõpuks peabki popmuusika populaarne olema."

Mees nentis, et uut muusikat EMA siiski tutvustab ja lõppkokkuvõttes on ürituse sisu moodustamine lõputu balansseerimine. "Dünaamikat, mismoodi üks hea saade valmib, peab väga teraselt jälgima, et see maha ei käiks ja igav poleks. Selles saates on palju rohkem peidus kui pelgalt see, et me tutvustame uut muusikat," rääkis ta.

Ekspertidest koosnev žürii, kes nominente valib, on ligemale 190-liikmeline, kusjuures on eraldi ekspertkogu klassikalise muusika jaoks. Samas on žürii pädevust varem ka kahtluse alla seatud, näiteks on mõni žüriiliige tunnistanud, et ei kuulanudki lugu, vaid valis artisti pelgalt tuntuse järgi. "Hindamissüsteemi saab aasta-aastalt ümber vaadata, et see oleks täpsem ja adekvaatne. Nii kaua, kui inimese subjektiivsel arvamusel üldse midagi põhineb, on anomaaliaid lõpuni elimineerida võimatu," sõnas Pandre.

Kriitikutele soovitas Pandre ise ürituse korraldamisel kaasa lüüa, ta kutsus üles ka avalikule arutelule. "Asjaomased võiksid ümber laua istuda ja rääkida, mis nad mõtlevad, sealt võiks ideekorje teha ja tulevikku häid mõtteid kaasa võtta," sõnas mees, lisades et häid ideid on praegu rohkem kui tegijaid.