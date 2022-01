Karl-Erik Taukari loo "Ookean" muusikavideos teeb kaasa Ott Kiivikas

Karl-Erik Taukari loo "Ookean" ilmumisest on möödas kuu aega ning nüüd rõõmustab artist enda kuulajaid ka loo muusikavideoga, mille tegevus leiab aset bowlingusaalis.

"Videos jäljendame bowlingu kuldaega, kus naistele mulje avaldamiseks piisas vaid ühest heast viskest. Kui territooriumile ilmub uus mängija, on vaja kohalikul alfal talle lihtsalt koht kätte näidata, " jutustas muusikavideo režissöör Jaan Sinka video ideest.

Karl-Eriku kõrval astub konkurendi rollis üles tuntud sporditegelane ja kulturist Ott Kiivikas, kelle osa muusikavideos on mõnusalt humoorikas. Mõte kaasata Kiivikas muusikavideosse tuli artistilt endalt.

"Otsisime videosse tegelast, kes mõjuks jõuliselt ja kardetavalt juba esimesest kaadrist. Olen veendunud Oti jälgija Instagramis juba pikka aega. Mehel on lisaks üldisele karismale ja teovõimele looduse poolt antud ka silmapaistev komöödiageen, mille olemasolust ilmselt paljud ei tea. Minu jaoks polnudki teist varianti ja mul on hea meel, et Ott kohe nõus oli," rääkis Taukar.

"Kogu võttepäev möödus mõnusalt vabas atmosfääris, kuna video idee oli humoorikas ja mänguline. Oli puhas nauding näha, kui hingestatult kõik oma absurdseid rolle kehastasid," ütles režissöör Sinka rahulolevalt.

Karl-Erik Taukari loo "Ookean" autoriteks on Gevin Niglas, Fred Krieger, Stefan Airapetjan, Vallo Kikas, Karl-Erik Taukar, Ago Teppand ja Lauri Räpp.

Vaata muusikavideot siit: