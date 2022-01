Suri laulja ja näitleja Meat Loaf

Meat Loaf oli surres 74-aastane, kirjutab Deadline.

"Me teame, kui palju ta tähendas teile ning hindame tõesti kogu seda toetust ja armastust, mis saadab meid leinaperioodil. Kaotasime inspireeriva artisti ja ilusa inimese," seisis Meat Loafi perekonna avalduses.

Laulja surmapõhjust pole avaldatud, kuid viimasel päeval said perekond ja lähimad sõbrad võimaluse mehega hüvasti jätta.

Meat Loafi album "Bat Out of Hell" kuulub Ameerika läbi aegade müüduima 35 plaadi hulka. Kõige kuulsam hittlugu Meat Loafilt kandis pealkirja "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", mis püsis 1993. aastal muusikaedetabelis esimesel kohal viis nädalat järjest.

Meat Loaf on üle maailma müünud enam kui 100 miljonit albumit.