See Pole See Trio avaldas uusversiooni loost "Mind veel ei ole"

Armastatud estraadilauludest uusversioone loov See Pole See Trio avaldas reedel oma teise videosingli, seekord loost "Mind veel ei ole". Marju Kuudi poolt kuulsaks lauldud hitt kõlab kaasaegses elektroonilis-džässilikus võtmes.

"Mind veel ei ole" on Heldur Karmo ja Arne Oidi loodud 1970. aastate üks eredamaid estraadimuusika pärleid, mis on saanud See Pole See Trio käsitluses moodsa näo ning kõla. Trio kasutas enda uusversioonis ära live-elektroonika võimalusi ning lõi laulust omailmelise nägemuse, mille krooniks on Jana Küti vokaal.

Oma esimese videosinglina andis ansambel detsembris uue hingamise loole "Pistoda laul".

See Pole See Trio toob nõukogudeaegse Eesti parimad muusika-aarded kuulajateni maitsekalt tänapäevases helikeeles, andes neile seeläbi justkui uue elu.

Trio koosneb kolmest noorema generatsiooni džässmuusikust: Jana Kütt (vokalist, lugude arranžeerija), Tobias Tammearu (saksofonist) ja Robert Rebane (akordionist, bassist).

See Pole See Trio annab 27. jaanuaril kontserdi Türil, veebruaris kuuleb neid Tallinnas ja Raplas ning märtsis astub ansambel üles Viljandis.