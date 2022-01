Video: Jüri Muttika testis enda oskusi jääl koos Eesti tippuisutajatega

Jüri Muttika kutsus Eesti tippuisutajaid osa võtma väljakutsest, kus selgitavad välja, kes suudab kõige kiiremini uisuringi läbida.

Kui Muttika suutis uisurajal ringi peale teha 26,03 sekundiga, kulus selle läbimiseks Kirke Kullal ainuüksi 13,19 sekundit. Tee jäähokini leidis Kulla jäähallis töötades, mil teda kutsuti naiste proovitrenni. "Naiste hoki ei ole jõhker," purustas Kulla müüte, mis tihtipeale ringi rändavad. Nii on paljudele jäänud tema sõnul mulje, et tegemist on meestele mõeldud spordialaga, milles on palju vägivalda. "See on hullult äge võistkonnaala, kus sul on vaja nii palju erinevaid oskusi."

Kolmandana läks uisuringile kiirust testima endine iluuisutaja Jelena Glebova. Kuigi Glebova on enda karjääri lõpetanud, tegeleb ta praegu tulevaste iluuisutajate treenimisega. Ringi läbis Glebova ajaga 12,99.

Viimasena astus võistlustulle kiiruisutaja Saskia Alusalu. Esimest korda sattus Alusalu uisuväljakule kaheaastaselt. Küll aga otsustas ta ligikaudu pool aastat tagasi tippsordiga lõpparve teha. Pärast seda on ta kiiruisud alla pannud vaid kahel korral.

"Selle ringi peal on tegelikult väga keeruline kiiruiskudega sõita," tõdes Alusalu. Kuigi rada näis talle keeruline, võitis Alusalu võistluse ajaga 10,87.

Jonni ei jätnud aga reporter Muttika, kes üritas end uisurajal veelkord tõestada. Rajale ei astunud ta seekord üksinda, vaid koos tippuisutajatega. Selgus, et koos sportides on aega võimalik tõepoolest parandada.