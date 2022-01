Charlie Puth tuli välja uue singliga "Light Switch"

Muusik Charlie Puth üllatas enda kuulajaid uue singliga "Light Switch". Lugu on pärit artisti sel aastal ilmuvalt albumilt "Charlie".

"Light Switch" on esimene uus lugu, mis avaldatakse Puthi tulevaselt albumilt "Charlie". Ilmavalgust peaks artisti plaat nägema selle aasta lõpus.

Loo "Light Switch" telgitaguseid jagas artist kuid enne selle ilmumist ka oma TikToki kontol. Puth leidis, et kui ta enda loo kirjutamist algusest peale austajatega jagab, tunnevad fännid, et on osa tema loomingust.

"Nii nad tundsid, et olid laulu alguses kaasatud," sõnas muusik.

Oma albumi "Charlie" kohta on Puth tõdenud, et tegemist on talle seni kõige isiklikuma plaadiga.

"Mul pole kunagi olnud võimalust välja anda muusikat, mis peegeldab tõelist mind. Iga lugu sellelt albumilt väljendab mind," kinnitas artist.

Möödunud sügisel tegi Puth koostööd Elton Johniga ning ilmus lugu "After All". Koostööd alustati 2020. aastal koroonapandeemia alguses ning tegemist oli mõlema artisti esimese looga, mis ilmus pandeemia ajal.

Kuula Charlie Puthi uut lugu "Light Switch" siit: