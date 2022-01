Ettevõte plaanib kosmosesse ehitada filmistuudio

Briti ettevõte Space Entertainment Enterprise (SEE), mis on Tom Cruise'i ja Doug Limani uue kosmosefilmi kaasprodutsent, plaanib 2024. aastaks ehitada kosmosesse filmistuudio.

SEE, mille asutajad on Dmitry ja Elena Lesnevsky, teatas, et plaanib stuudio valmis saada 2024. aasta detsembriks. Moodul hakkab nime kandma SEE-1 ja see dokitakse rahvusvahelise kosmosejaama kommertsjaama Axiom Station külge.

Jaamas on võimalik korraldada filmi-, tele-, muusika- ja spordiüritusi, samas pole veel teada, kui palju mahutab see publikut. Jaam hakkab võõrustama ka sisuloojaid, kes soovivad produtseerida, salvestada ja sisu üle kanda 402 kilomeetrit Maast kõrgemal. SEE plaanib seal ka ise oma sisu luua.

Tänavu plaanitakse rahvusvahelises kosmosejaamas filmida Doug Limani filmi, milles mängib Tom Cruise. See saab olema teine film, mille võtted toimunud kosmoses - Venemaa filmimeeskond tegi möödunud aasta oktoobris rahvusvahelises kosmosejaamas "The Challenge'i" võtteid.