Video: "Terevisioonis" valmistati indiapärast läätsesuppi

Nii valmistas Venkatasubramanian "Terevisiooni" stuudios India klassikalist läätsesuppi, mida tavaliselt serveeritakse riisiga. Retsepti jaoks läheb tarvis läätsi, sibulat, tomateid, tšillit, küüslauku, ingverit ning ghee'd. Suppi serveeritakse hiljem riisiga.

Maitseainetena kasutas Venkatasubramaniani veel kurkumit, köömneid, köömnepulbrit ning sinepiseemneid.

Alustuseks tuleb potis soojendada natukene õli. Kui õli on piisavalt kuum, lisas Anjali sinepiseemned, küüslaugu, sibula, ingveri ja teised maitseained. Hiljem lisas ta veel läätsed ning natukene vett. Samuti segas Anjali supile juurde koriandrit ning pigistas hulka natukene sidrunimahla. Hiljem lisas ta supile juurde keedetud riisi.

"See on väga lihtne tegelikult," sõnas Anjali ja lisas, et kui eestlastele on kombeks suppidele lisada hapukoort, siis pole see sugugi võõras ka Indias. Nii mainis ta, et Indias süüakse seda mõnikord maitsestamata jogurtiga.

Kui eestlaste toidulaualt leiab peamiselt liha ja kartuli, rääkis Anjali, et Indias on populaarsed hoopis riis ning läätsed. Samuti kasutatakse sealses toidukultuuris palju ka praetuid köögivilju.