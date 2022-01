Emeli Sande avaldas muusikavideo loole "Brighter Days"

"Brighter Days" muusikavideo viib vaataja lagunevasse ruumi, kus klaveri taga mängib oma uut lugu Sande. Ühel hetkel tärkavad aga räämas toas värvilised lilled.

""Brighter Days" on inspireeritud tõest, et ka kõige kurvematel hetkedel on alati lootust. Ehk peame sügavamale kaevama, et seda tunda, kuid lootus on alati olemas," ütles Sande enda muusikavideo avalduses ja lisas, et lugu "Brighter Days" annab inimestele lootust, et kõik on võimalik.

"Brighter Days" on Sande järg möödunud aastal ilmunud loole "Look What You've Done". Artisti viimane album "Real Life" nägi ilmavalgust 2019. aastal.

Vaata "Brighter Days" muusikavideot siit: