Laulja Hanna-Sandra: mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis

Missivõistlustelt võidetud neljast tiitlist peab Hanna-Sandra tähtsaimaks Teen Miss Estonia auhinda. "Ma arvan, et iga noor tüdruk on mõelnud, et tahaks modelliks saada. Ma alustasin kunagi modellikoolis, kus tuli pakkumine esimesele missivõistlusele, seal ma aga midagi suuremat ei saavutanud. See oli hea kogemus," meenutas Hanna-Sandra. "Siis tuli pakkumine augustikuus toimunud võistlusele ja mulle on alati tähelepanu meeldinud, muidu ma ei teeks neid asju. Mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis," rääkis neiu.

Hiljuti andis Hanna-Sandra välja oma debüütsingli "Poolel teel", mida on nii kiidetud kui ka kritiseeritud. "Ma teadsin kohe alguses, et tuleb negatiivseid kommentaare, eriti kui oled avaliku elu tegelane, siis seda negatiivsust paratamatult tuleb. Ma valmistasin end selleks ette," sõnas ta, lisades et vahel on kommentaare lugeda keeruline. "Aga siis ma mõtlen, et mina teen oma eluga midagi, nemad aga istuvad arvuti taga ja kirjutavad kommentaare. Ma sisestan endale, et teen seda, mis mulle meeldib ja millega ma olen rahul," lausus Hanna-Sandra. Laulja sõnul on toetust kordades rohkem kui negatiivset tagasisidet.

Oma eeskujudeks peab Hanna-Sandra neid inimesi, kellele otsa vaadates saab ta öelda, et tahaks ka sellist elu elada. "Vaatan alt üles neile, kes on suutnud sotsiaalmeediast teha oma töö, sest see on hästi keeruline. Kui suudad teha midagi, mis sulle väga meeldib ja sellest oma sissetulekut teenida, siis mul on ainult austus ja unistan, et saaksin olla samasugune."