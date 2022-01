Maian: tunnen, et sobin Hispaaniasse, aga Eestis on mu kodu

"Kuna kõik toimub nagunii neti teel, siis pole vahel, kas ma istun Tallinnas või Barcelonas arvutis. Seal on natuke soojem, mõtlesin, et õpin keele ära ja avastan maailma," rääkis Maian "Terevisioonis".

Maian tõdes, et tunneb end Hispaanias küll hästi, kuid Eestis on ikkagi ta kodu. "Ma ei saa sellest üle ega ümber. Mulle meeldib Hispaanias olla, seal on mõnus ja ma tunnen end koduselt, aga kodu on siin. Ma tahaks emme juurde ja Tallinnasse ja Oleviste kirikut näha," ütles laulja.

Hispaania keele on laulja juba käppa saanud. "Suhtlen seal ainult hispaania keeles, mis pole mul kindlasti nagu puhas emakeel. Hääldus aga tuleb lihtsalt, kui seal sees oled," sõnas ta.

Ka Maiani Eesti Laulu võistlusloo "Meeletu" video on Barcelonas filmitud. "Mõtlesin, et panen Eesti - kodumaa - ja uue muutuse enda elus kokku." Laulja avaldas, et ka poolfinaali toob ta veidikene Hispaaniat. "Ma üritan väljendada, et armastan mõlemat paika ja neil on koht mu südames," rääkis Maian.

Maian esineb looga "Meeletu" Eesti Laulu teises poolfinaalis, mis toimub 5. veebruaril.