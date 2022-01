Griff ja Sigrid avaldasid singli "Head On Fire"

Koostöö sündis, kui lauljad pandeemiaajal sotsiaalmeedias tihedamalt suhtlema hakkasid ning hiljem ka päriselt kohtusid - sealt arenes välja loominguline sõprus.

Lugu "Head On Fire" ilmus koos muusikavideoga. See on Griffi esimene uus materjal pärast tema augustis ilmunud singlit "One Night". Sigrid jagas möödunud aastal lugusid "Mirror" ja "Burning Bridges" oma peagi ilmuvalt albumilt.