Äripäeva peatoimetaja: vaatasin TV3 uudiseid, see pole ajakirjandus

"Ma andsin TV3 uudistele intervjuu, mistõttu olin sunnitud neid uudiseid vaatama ka, ma muidu ei vaata. Pean ütlema, et see ei ole ajakirjandus," rääkis Meelis Mandel. Ta tõdes, et teleuudiste puhul "Aktuaalsele kaamerale" keegi vastu ei saa. "Minu meelest võiks AK-le raha juurdegi anda," sõnas Mandel.

Telekanal TV3 tegi aasta alguses muudatusi oma uudisteprogrammis. Muu hulgas sõlmis TV3 Tallinna linnaga lepingu õhtusel ajal "Tallinna uudiste" saate näitamiseks. Jaanuarist koosnebki TV3 uudistesaade osaliselt oma ajakirjanike loomingust ning seejärel Tallinna uudistest.

Mandel pakkus ERR-i kulude vähendamiseks välja ka mõtte Raadio 2 erakätesse anda. "R2 teeb head asja, teil on hea sihtgrupp, kardate, et erakapitalil te seda ei suudaks teha, ma ütlen, et kui usute sisusse ja sihtgruppi – noor sihtgrupp on iga raadio unistus –, siis ei tasu üldse karta, et te erakapitalil hakkama ei saaks."

ERR-i rahastamise küsimus on viimastel nädalatel eri meediaväljaannete huviorbiidis olnud.

Roose selgitas teisipäeval "Vikerhommikus", et Eesti Rahvusringhääling on Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute seas rahastuselt kolme viimase hulgas.

"Me teeme üleeuroopalist eksperimenti, kui odavalt on veel võimalik teha usaldusväärset ringhäälingut. 4,5 eurot, mida iga maksumaksja kuus läbi riigieelarve maksab, on tänasel päeval kõige odavam teenus, mida üldse meediast osta saab," rääkis Roose ja lisas, et selle raha eest tehakse viit raadiojaama, mitut telekanalit ja portaale.