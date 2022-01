Raul Ojamaa: tunnen viimasel ajal hirmu aja kulgemise ees

"Mu õudusunenägu on praegu see, et ma justkui peaks kogu vaba aja väga hästi ära kasutama. Olen harjunud, et mul on tegemist ja elu koosneb paljudest kohustustest. Kuna hetkel on neid kohustusi vähem, siis tekib hirm aja kulgemise ees - et võtaksid viimast ja oleksid hästi praktiline," rääkis Raul Ojamaa Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kitarristil on hetkel käsil sooloprojekti, milles ka instrumentaalset muusikat. Ta avaldas, et sooviks selle raames teha koostööd näiteks Erki Pärnojaga. "Mul oleks võib-olla tore teha temaga kahekesi üks kitarrilugu."

Parimad nõuanded on tema sõnul need, mida inimene esiti kuulda ei võta, ent hiljem neid mõistab. "Iga asi võtab aega täpselt nii palju, kui see võtab. See hõlmab minu jaoks väga head elufilosoofiat," ütles Ojamaa ja tõdes, et ta ei pruugi selle mõttetera järgi ise igapäevaselt käituda, ent see on hea sõnum, mida meelde tuletada.

Halvim nõuanne on kitarristi meelest aga midagi teha millegi välise pärast - näiteks loo muutmine seepärast, et see kõigile peale läheks. "Halvad nõuanded on need, mis su kõhutunnet ei tugevda, sest see on asi, mis tavaliselt on õige. Igasugu nõuandeid on, aga iseasi, kas võtad neid kuulda," rääkis Ojamaa.