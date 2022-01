Henrik Ehte: kui võtad vastutuse Eesti muusikat näidata, peab see olema varieeruv

EMA gala pressiteates seisis, et üritusel esinevad vaieldamatult parimad Eesti artistid. Nimekiri koosnes aga ainult meestest, ehkki auhindadele kandideerib ka palju naisartiste. "Sealt tekkis arutelu - kui ütleme, et esinevad Eesti parimad artistid ja nimekirjas on viis meesartisti, siis kuidas inimesed hakkavad seda tõlgendama ja mis on selle sõnumi suurem mõju," rääkis Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets raadiosaates "R2 Pulss".

Hiljem saadeti teine pressiteade, milles olid nimetatud ka naisartistid. "Kui naisartistid olid varem teada, oleks võinud neid hajutada, jälgides soolist võrdsust," ütles Mets ja lisas, et tegelikult räägime palju laiemast probleemist kui EMA 2022. aastal. "Räägime sellest, et kui me korraldajatena muusika välja koordineerime, siis see peaks tulema loomulikult - jälgime mingeid kriteeriume, millest üks võiks olla see, et võrdselt antakse laval võimalus nii naistele kui ka meestele."

Estonian Funk Embassy looja ja mänedžer Henrik Ehte nõustub, et probleem on laiem ja seisneb kureerimises. "Kui võtad vastutuse Eesti muusikamaastikut näidata, siis peab see olema varieeruv," ütles ta. "See ei peaks olema kolmandat aastat järjest 5Miinust, vaid kõik, kes sel aastal midagi erilist teinud." Ehte tõi näite, kuidas möödunud aastal esines EMA-l räpitrio Pitsa, mis alles moodustati ja ei olnud veel midagi avaldanud. "See on solvav artistidele ja plaadifirmadele, kes seda üritust kinni maksavad ja tekitab küsimusi, kuidas neid valikuid tehakse," tõdes mees.

Metsa sõnul annab ühtede ja samade žanrite ning sama tüüpi esinejate pidev näitamine ülejäänud tegijatele vähem võimalusi. "Kui kogu aeg unustame, et laval võiksid olla võrdselt mehed ja naised, siis naistel ongi palju raskem saada tähelepanu keskpunkti ja seega ka lavale," ütles ta.

Ehte sõnul ei vaata korraldajad Eesti muusikaskeenet laiemalt. "Korraldajad leidsid ainult neli-viis meesartisti, kes seda tähelepanu väärivad. Nad ei märganud seda, et Maarja Nuut ja Yasmyn andsid plaadid välja või Rita Ray andis suvel üle 30 kontserdi. See näitab, et neil on kommertsväärtust."

Hilisemas pressiteates toodi esinejate seas välja ka Rita Ray nimi, kuid Ehte, kes on laulja mänedžer, ütles et nad loobusid üritusel esinemisest juba varem. "Meile pakuti võimalust esineda neli minutit, mis tuleks kahe naisartisti peale ära jagada, teine pidi olema Yasmyn, kes andis välja täispika albumi ja vääriks oma ajavahemikku. Kõikide teiste seni väljakuulutatud artistidega on juba sügisest saati tööd tehtud, kuid meile pakuti võimalust viimasel hetkel," selgitas Ehte.

Metsa sõnul tuleks probleemile läheneda nutikalt ja süsteemselt. "Pakun välja, et peame ühiskonnana kokku leppima, et tahame liikuda võrdsema ja õiglasema Eesti suunas. Siis tuleb muusikatööstus kokku kutsuda ja omavahel see kokkulepe vastu võtta. Eesti Autorite Ühing ja Fonogrammitootjate Ühing peaksid olema need esindusorganisatsioonid, kes seda eest veavad."