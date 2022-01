Merilin Mälk unistab Eurovisioonist: see oleks väga suur au

Merilin Mälgi Eesti Laulu võistluslugu "Little Girl" valmis koostöös Karl-Ander Reismanniga. Tegemist on muusikute esimese ühise projektiga.

Kuigi Mälk tõdes, et laul räägib temast, oli Reismannil see juba varem valmis. Sel hetkel, kui neiu seda lugu esimest korda kuulis, teadis ta kohe, et see on tema jaoks loodud.

Eurovisioonil esinemine on Mälgi üks unistustest. "See oleks väga suur au," tõdes ta. Nii kujutas artist ette, et kui ta kunagi peaks Eurovisioonile jõudma, siis kindlasti ümbritseksid teda mitmed meediainimesed.

Eesti Laulu poolfinaalis astub Merilin Mälk lavale üksi. "Seekord olen täiesti üksi laval ja pean kõik ise ära täitma oma vokaaliga."

Merilin Mälgi võistluslugu "Little Girl" saad kuulata siit: