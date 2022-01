Muusik Rahel sõlmis lepingu Smuuv Recordsiga

Rahel on kuulajatele tuttav oma 2020. aastal välja antud lugude "Good Gracious" (TIKS rekords) ja Eesti Laulul osalenud looga "Sunday Night". Mõlemad lood on valminud koostöös produtsent Frederik Küütsiga. Lisaks on ta kuulunud ansamblitesse Ouu, Rake ja hetkel teeb koos Inga ja Eleryn Tiiduga peobändi Dawhy Not.

Rahel on elevil uue algava teekonna pärast ning kinnitas, et Smuuvini viis teda intuitsioon ning toredad inimesed. "Mulle meeldib end uutesse olukordadesse tõugata, sest see on kasvamiseks vajalik," tõdes laulja.

Raheli ning Smuuvi esimene ühine singel ilmub 4. veebruaril.