Eesti Laulu poolfinalistide esinemisjärjekord on selgunud

Võistluse avab esimeses poolfinaalis Elysa ja punkti paneb 3. veebruaril etteastetele Ott Lepland.

Teise poolfinaali esimene võistleja on Jyrise ja viimasena astub Eesti Laulu võistlustulle Anna Sahlene.

Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, esimeses hääletusvoorus otsustab edasipääsejad žürii ja televaatajate hääletus, teises voorus ainult telefonihääletus.



I poolfinaali esinemisjärjekord

1. Elysa "Fire"

2. Helen "Vaata minu poole"

3. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab"

4. Alabama Watchdog "Move On"

5. Merilin Mälk "Little Girl"

6. Stig Rästa "Interstellar"

7. Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind"

8. Kaia-Liisa Kesler "Vaikus"

9. Elina Nechayeva "Remedy"

10. Ott Lepland "Aovalguses"



II poolfinaali esinemisjärjekord

1. Jyrise "Plaksuta"

2. Maian "Meeletu"

3. Boamadu "Mitte kauaks"

4. Evelin Samuel "Waterfall"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Pur Mudd, Shira "Golden Shores"

7. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

8. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

9. Stefan"Hope"

10. Anna Sahlene "Champion"



Eesti Laulu poolfinaale juhivad Maarja-Liis Ilus ja Priit Loog, nendega liitub artistide alal kolmas saatejuht, kelle nime hoiavad korraldajad veel saladuses.



Poolfinaalid toimuvad tänavu ilma kohapealse publikuta. Võistlusele saab kaasa elada telekanalite ETV ja ETV+, Raadio 2 ja ERR.ee portaali vahendusel. Poolfinaalide telgitaguseid avab erisaade ETV2-s.