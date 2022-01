Kaia-Liisa Kesler Eesti Laulu poolfinaalis esinemisest: vastutus on suur

Kaia-Liisa Kesler osaleb Eesti Laulu esimeses poolfinaalis looga "Vaikus". Laulja on eurolaulukeerisest varemgi osa võtnud, ent seda taustajõuna. Tema sõnul on ise esinemine aga suur vastutus.

"Olin seotud Uku viimase lauluga, olin tema tiimis," rääkis Kaia-Liisa Kesler "Terevisioonis". Kaia-Liisa aitas tiimi lava-show'ga, laulda ta toona ei saanud, sest käis mandlioperatsioonil. "Kui Uku parem käsi oli Jaagup Tuisk, siis mina olin justkui Jaagupi parem käsi," ütles Kaia-Liisa ja lisas, et ka tänavu tehakse koostööd.

Ise esinedes on Kaia-Liisa sõnul vastutust rohkem. "See on su enda nägu, millega sa esined ja kõik on otse-eetris. Juba sellega tuleb pinge," tõdes ta.

Kaia-Liisa enda tiim koosneb inimestest, keda ta oma sõnul kõige rohkem usaldab. "Nad on aastatega tekkinud kas Muusikaliteatrist või tutvusringkonnast, mis tänu sellele tekkinud on. Mu eesmärk selle tiimiga on, et inimesed, keda ma usaldan, vastutaksid sel päeval asjade eest, mis mulle võõramad on ja ma ei pea nende pärast muretsema," sõnas laulja.