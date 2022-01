Grammyd jagatakse aprillis Las Vegases

Jaanuari alguses teatati, et tänavuste Grammyde jagamine lükatakse edasi teadmata tulevikku. Teisipäeval selgus, et auhinnatseremoonia toimub 3. aprillil Las Vegases Grand Garden Arenal.

Iga-aastane Grammy muusikaauhindade jagamine lükati esialgu edasi koroonaviiruse omikroni tüve leviku tõttu. Ka möödunud aastal lükati planeeritud üritus koroonaviiruse pärast edasi.

Esimest korda toimub auhinnagala Las Vegases, tseremooniat juhib koomik Trevor Noah.

Tänavuste Grammyde enim nomineeritud artist on Jon Batiste 11 nominatsiooniga, järgnevad Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber ja H.E.R., kellel on kaheksa nominatsiooni.