Tartus Toomemäel on taas oravaid näha

Toomemäel oravaga kohtumine tundub praegu tartlastele pigem nagu muinasjutt ajast mitukümmend aastat tagasi. Just seetõttu tekkis Tartu Ülikooli muuseumi töötajate seas saginat, kui hakkasid järjest aknast oravaid märkama.

"Viimase kümne aasta jooksul mina ei ole nendega kohtunud. Sellel sügisel ma olen neid korduvalt näinud, isegi paari kaupa," rääkis muuseumi direktori kohusetäitja Jaanika Anderson "Aktuaalsele kaamerale".

"Mul kabineti aknad avanevad just siiapoole, kus mulle tundub, et on nende pesad. Siis ma vahepeal, kui saan rahulikult paigal istuda, näen puu otsas oravaid jooksmas. Mulle tundub küll, et olen rohkem tähele pannud. Pigem olen ma viimasel ajal rohkem näinud," rääkis muuseumi töötaja Tiiu Kreegipuu.

Miks aga on Toomemäel oravate nägemine olnud aastaid pigem haruldus? Ohte on linnas neile mitmeid.

"Toomemäel ka näiteks kakud on neile ohuks, sest oravad poevad puuõõnsustesse ja kakkudel meeldib ka seal olla ja kui nad kokku saavad, siis paratamatult orav on natuke nõrgem. Ja Tartus on ka omajagu nugiseid, kes võivad neile kurja teha," selgitas Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur Marko Mägi.

Tema sõnul tundub oravatel Eesti linnades siiski praegu hästi minevat.

"Kui ma olen enda vaatlusi teinud ja andmebaasidesse sisestanud, siis puhtalt enda põhjal võin ma öelda, et oravaid on juurde tulnud linnadesse. Ka andmebaasides on näha, et eelmisel ja sel aastal on oravavaatluste arv hüppeliselt tõusnud kõikjal Eestis. Aga see võib olla ka tingitud sellest, et paari aasta eest tehti üleskutse, et hakake registreerima oravaid andmebaasidesse," rääkis Mägi.

Vaatlejad on Toomemäel korraga märganud ühte kuni kahte oravat.