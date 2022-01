Video. Jüri Muttika testis purunemiskindlat bussipeatust

Lõhkumiskindla bussiootepaviljoni idee autoriks on Andrus Vare, kes tõdes "Ringvaatele", et tal puudub informatsioon teistest sarnasest bussipeatusest. Kuigi Vare mainis, et on üritanud peatuse tugevust igal võimalikul moel testida, ei ole see veel tema jõupingutustele alla andnud. Küll aga pidi enda oskused asjade lõhkumises proovile panema reporter Muttika.

Ainult toorest jõust bussiootepaviljoni lõhkumisel Muttikal ei piisanud ning appi võttis ta nii kurika kui ka haamri, ent ka need olid tulutud. Viimase abinõuna asus reporter paviljoni kallale kirvega, mis küll tegi mõned täkked klaasile, kuid ei purustanud seda terviklikult.

Vare sõnul on suur osa paviljonist tehtud kuulikindlast klaasist. Ideest teostuseni kulus tal ainuüksi mõni kuu. Üks valmis paviljonidest sai endale auväärse koha Parksepas ning teised saadeti naaberriiki Rootsi.

"Tegelikult on nad siiamaani terved," mainis Vare ja lisas, et kui varem oli tavapärane, et bussiootepaviljoni eluiga võis kesta vaid mõned päevad, on uus ootepaviljon ennast tõestanud ning seda on jätkunud kauemaks.