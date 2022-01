Näitleja Leslie Grace jagas fotot tulevasest Batgirli tegelaskujust

Leslie Grace mängib filmis Barbara Gordonit, Gothami politseiülema Jim Gordoni tütart, kes avastab endas Batgirli võimed. Jim Gordoni rolli täidab linateoses J.K Simmons.

Lisaks on teada, et Batmanina jätkab filmis Michael Keaton. Brendan Fraser astub üles aga pahalase, püromaan Firefly rollis. Teiste seas teevad filmis kaasa Rebecca Front, Corey Johnson ja Ethan Kai.

Kuigi uue filmi kohta pole veel kuigi palju teada, avalikustas Grace enda sotsiaalmeedias foto tulevasest karakterist.

"I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me…



And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts."

- Batgirl, Year One

