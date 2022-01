Elisa Kolk: Eurovisioonil esinemine on alati olnud üks minu eesmärkidest

Raadio 2 saates "R2 Pulss" oli külas Eesti Laulu poolfinalist Elisa Kolk, kes rääkis nii enda võistlusloost kui ka tulevikuplaanidest. Näiteks tõdes muusik, et Eurovisioonil esinemine on tema unistus olnud juba väikesest saadik.

Tegemist pole sugugi esimese korraga, kui Elisa Kolk Eurovisioonile püüdleb. 2015. aastal proovis artist Eesti Laulu konkursil läbi lüüa ballaadiga "Superlove". Seekordne lugu "Fire" erineb aga eelmisest võistlusloost palju. "Tegelikult olen tahtnud alati ennast kahest küljest näidata," sõnas Elisa. Nii soovis Kolk tahtlikult luua Eesti Laulule loo, mis on lõbusam ning tantsulikum.

"Eurovisioonil esinemine on alati olnud mul üks eesmärkidest juba väiksest peale," ütles Kolk ja lisas, et kui esimest korda konkursil osales, tundus talle, et on juba oma eesmärgi saavutamisel lähedal. Eurovisioonil osalemine annaks Kolgi sõnul tema karjäärile kindlasti palju juurde ning oleks heaks hüppelauaks.

Küll aga toimuvad tänavused Eesti Laulu poolfinaalid publikuta. "Natukene ikka on kurb," tõdes laulja, kuid lisas, et kohati võib see olla ka kergendav. Nii meenutas Kolk enda esinemist 2015. aastal, mil närv esinemise ees oli päris suur. "Terve see finaal on päris hägune minu jaoks," rääkis ta.

Poolfinaalini on muusikul hetkel jäänud kaks nädalat. Küll aga on paigas juba lavaline liikumine. Samuti lubas Elisa, et kindlasti näeb loole kohaselt ka laval tuld.

Singel "Fire" sündis aga neli päeva enne Eesti Laulu võistluse tähtaega. "Ma tahtsin väga Eesti Laulul osaleda," ütles Kolk ja sõnas, et tema kaasautoritest on nii mõnigi varem Eurovisioonil käinud. Näiteks on tema rootslastest koostööpartnerid aidanud kirjutada Eurovisiooni võidulugu "Heroes".

Tulevikus soovib artist enda kanda kinnitada ka Ameerika muusikamaastikul. "Mul on mingid eesmärgid, mis ma tahan saavutada," sõnas lauljanna ja lisas, et muusika on tema elus esikohal.