Anna Sahlene: kirjutasin "Championi" kõigile, kes vajavad raskel ajal julgustust

20 aastat tagasi esindas Rootsi laulja Anna Sahlene Eestit Eurovisioonil looga "Runaway". Nüüd on ta tagasi Eesti Laulul ja loodab, et tema pala "Champion" pakub inimestele inspiratsiooni ning julgustust.

"Ma olen juba mõnda aega Eestit igatsenud - siin olemist, töötamist ja kohtumist oma publikuga, kes loodetavasti on siiani olemas," rääkis Anna Sahlene "Terevisioonis". Kuna Eurovisioonil osalemisest möödub naisel 20 aastat, tundis ta, et on paslik hetk tagasi tulla.

Anna Sahlene'i sõnul võiks tema lugu töötada inspiratsioonina. "See võib kõlada suurte sõnadena, aga ma kirjutasin loo kõigile, kes vajavad julgustamist. Me elame raskel ajal - koroonaviiruse tõttu on kartust, üksindust ja haigust. Lugu on kõigile, kes vajavad midagi, et rõõmsam olla," sõnas laulja.

Dagmar Oja ja Kaire Vilgats, kes ka 20 aastat tagasi Anna Sahlene'i taustalauljad olid, on seda ka nüüd. Laulja avaldas, et kogu selle aja on nende vahel kestnud sõprus. "Ma austan neid, sest nad on imelised lauljad ja väga head inimesed. Mul pole plaadifirmat ega mänedžere, nii et vajan inimesi, keda usaldan nii tööalaselt kui ka isiklikus elus," ütles ta.

Anna Sahlene astub looga "Champion" üles Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 3. veebruaril.