Elina Nechayeva: pean loos vähemalt korra saama kõrget nooti laulda

Elina Nechayeva osaleb Eesti Laulul looga "Remedy". Ta tõdes, et sellises stiilis lugu laulda on tema jaoks tõeline katsetus ja ettevõtmine.

"Remedy" muusikavideot filmiti kõrbes ja seegi oli laulja jaoks paras väljakutse. "Liikusime kõrbesse kell kaks öösel, et kuue paiku filmima hakata. Hommikul on seal umbes 10–12 kraadi ja kui pead paljajalu külmal pinnal jooksma, ei tunne varsti oma jalgu," rääkis Elina "Terevisioonis".

"Remedy" on stiililt teistsugune kui Elina 2018. aasta eurolaul "La Forza". "Ma laulan levikuulajasõbralikult ja üks hetk tuleb kõrge noot ka ära. Tegelikult on see palju kõrgem kui "La Forza" kõige kõrgem noot," ütles laulja. "Mõtlesin, et see lugu ei lähe mitte kuhugi, kui ma ei saa vähemalt korra kõrget nooti laulda," lisas ta.

Elina sõnul on Eesti Laul suurepärane platvorm artistidele oma uue muusika ja katsetuste tutvustamiseks. Ta tõdes, et ka tema loo stiil on korralik katsetus ja ettevõtmine.

"Väga äge võimalus on lavastada iseenda show, mida mulle tohutult meeldib teha. Lasin oma fantaasial lennata sõna otseses mõttes. See lava-show tuleb väga teistmoodi sellest, mida ma olen harjunud tegema. Ei ole staatilist kätega vehkimist ilusa seeliku taustal," sõnas Elina.

Elina Nechayeva astub üles Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 3. veebruaril.