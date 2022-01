Veebikanal Jupiter avas noortele suunatud lehe IO

Veebilehelt jupiter.err.ee/io leiab pidevalt täieneva valiku hoogsatest noortesarjadest, filmidest ja maailma-avardavatest dokumentaalfimidest, aga ka kontsertidest ja audioraamatutest.

"Noored naudivad audiovisuaalset sisu aina sagedamini rahvusvaheliste platvormide kaudu. IO lõime sooviga pakkuda neile alternatiivina kvaliteetset eestikeelset ja eesti keelde tõlgitud sisu," ütles Jupiteri peatoimetaja ja ERR-i hanketoimetuse juht Toomas Luhats. Ta lisas, et IO lehelt leiab kõrvuti rahvusvahelise hankesisuga Eestis aastate jooksul toodetud sisu, mis kõnetab noori aegumatute teemadega. Näiteks on lehel täismahus vaadatav nii BBC sari "Normaalsed inimesed" kui ka kodumaine noortesari "Miks mitte?!".

Lehele koondatud sisu on suunatud noortele vanuses alates 15. eluaastast. IO pakub ka valikut harivat ja kooliõpet toetavat sisu, sh Ööülikooli saated, teadussaated ja kirjandusklassikasse kuuluvad järjejutud ning kuuldemängud.

IO lehele on lisandumas ka eksklusiivset noortele suunatud sisu, mida pole tele- või raadioeetris seni esitletud. Juba veebruari alguses tuleb lehel näitamisele uus noortesari "Minu moodne elu" ("In My Skin"), mis on musta huumoriga vürtsitatud kasvamiselugu 16-aastasest Bethanyst.

Jupiteri noortelehe leiab aadressilt jupiter.err.ee/io ja Jupiteri avalehe menüüst. Lastele suunatud sisu koondub jätkuvalt Lasteekraani.