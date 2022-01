Netflix avaldas videoklipi sarja "Money Heist" uusversioonist

Hispaania sarjast tehtud uusversioon kannab pealkirja "Money Heist: Korea - Joint Economic Area" ning tegelased selles on samad, mis originaaliski.

Professorit mängib sarjas Yoo Ji-tae. Nii nagu originaalsarjas, plaanib temagi röövi. Professori paremat kätt Berlini mängib "Squid Game'ist" tuntust kogunud näitleja Park Hae-soo.

Sarja täpne esilinastuskuupäev pole veel teada, ent see peaks Netflixi jõudma sel aastal. Sarja režissöör on Kim Hong-sun ("The Guest", "Voice", "Black") ja üheks produtsendiks Alex Pina, kes on ka originaalsarja looja.