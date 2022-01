Pea 90-aastaselt armastuse leidnud Uno: tüli lõpeb kiiresti, jääb nagu Linda ütleb

95-aastane Uno Liivaku ja 96-aastane Linda Kütner said üleöö kuulsaks, kui noor fotograaf Alina Birjuk armunuid juhuslikult märkas ja neist veebinäituse jagu pilte tegi. Nüüd on Uno ja Linda lugu saanud paljudele inspiratsiooniks.

"Ma ei tea, kuidas see niimoodi läks, me oleme kõige tagasihoidlikumad inimesed ja pole püüdnud end tähtsaks teha," rääkis Linda "Ringvaates".

Uno ja Linda leidsid teineteist alles kaheksa aasta eest, olles mõlemad pea 90 aastat vanad. Nende lugu jutustav veebinäitus kannab pealkirja "Värskelt armunud".

"Kohtasin neid tänaval, võtsin viimasel hetkel telefoni välja ja tegin pilti, kui nad must tuhinal möödusid," meenutas fotograaf Alina Birjuk. Alina postitas pildi Instagrami ja sai sealt juba Linda kontakti. "Mul on hea meel selle üle, et lugu on niimoodi laiali läinud ja inimesed kirjutavad, kuidas neil on palju lihtsam ja rõõmsam olla ning lootus on tagasi."

"Värskelt armunud" Autor/allikas: Alina Birjuk

Eneselegi teadmata "kohtus" paar esimest korda 1930. aastal. "Me mõlemad vaatasime tsepeliini, mis Tallinna kohal lendas. Linda oli Uus-Tatari tänaval, mina Paksu Margareeta kõrval. Siis tekkis kolmnurk - tsepeliin, Linda ja mina," rääkis Uno.

Päriselt saadi kokku aga nüüdses TalTechi majandusteaduskonnas 1946. aastal. "Sel ajal me veel ei teadnud, et kolmnurk oli juba ammu kujunenud," muigas Uno ja ütles, et vahel nad Lindaga ikka kohtusid ja kallistasidki.

Äratundmine tekkis 2014. aastal, kui ühiselt sai maetud kursusekaaslane. "Peiesid ei toimunud, mõtlesime et läheme kuskile kohvikusse ja istume, aga ei olnud seal Paldiski maanteel õiget kohvikut. Siis ma kutsusin Uno enda juurde. Järgmine külaskäik oli juba tema koju," meenutas Linda. "Istusime kahekesi laua ääres, teine teises otsas, vestlesime ja vestlesime, kuni järsku saime aru, et võiksime koos olla. Linda ütles, et mina olevat alustanud, minu mäletamist mööda alustas Linda," lisas Uno, kellel kuupäeva täpsusega hetk meeles - kõik algas 17. veebruaril 2014.

Uno oli pärast leseks jäämist üksi kuus aastat, Linda koguni 14. "Kahekesi on palju parem olla," tõdes Uno. "On kellegagi rääkida peale teleri. Teler on hea asi küll, aga ta ei vasta kunagi. Linda vastab, põhjalikult."

Tülid lahenevad neil Uno sõnutsi kiirelt. "Tülli läheme sellepärast, kummal on suurem õigus. See asi lõpeb kiiresti, jääb nagu Linda ütleb," muheles mees.

Linda ütles, et sellises vanuses armuda on teistsugune tunne kui noorena. "Rohkem on sõprust ja mõnusat olemist. Nooruses olid muud asjad ka mängus. Võib-olla tuleb armastus juurde, kui oleme 120-aastased." Uno naljatles, et praegu ollakse alles nooremas raugaeas.

Alina sõnul on Uno ja Linda nooruslikud, sõbralikud ja elurõõmsad. "Nad tunnevad rõõmu lihtsatest asjadest ja naeravad kogu aeg. Mulle tundub, et nendevahelist keemiat on väga ka kõrvalt näha, neil on seda armastust."