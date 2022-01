Liblikauurija aasta liblikast: nõukogude ajal oli tal hea elu, täna enam mitte

Tänavuse aasta liblikas on vareskaera-aasasilmik - pisike ja suhteliselt kahvatu välimusega silmiklane. Liblikauurija Urmas Jürivete sõnul oli putuka aasta liblikaks kuulutamise üheks põhjuseks see, et teda ohustab hävimine.

Vareskaera-aasasilmik on üks kaheksast Euroopa Liidu direktiiviga kaitstud päevaliblika liigist Eestis. "20-25 aastat tagasi arvasime, et see liblikas on Eestis ääretult tavaline. Tallinna servaaladel oli teda mitmes kohas ja me naersime, et miks Euroopa Liidus teda kaitstakse, kui meil Eestis teda nii palju on," rääkis Urmas Jürivete "Terevisioonis".

Kui kümmekond aastat tagasi liblikale rohkem tähelepanu pöörama hakati, avastati et tema arvukus on vähenenud. "Möödunud aastal olin seotud Tallinna rohealade putukafauna uurimisega ja suur soov oli vareskaera-aasasilmikut kohata. Mul ei õnnestunud see," tõdes Jürivete.

Nüüd otsitakse põhjuseid, miks liblikaliik hävinemas on. "See liblikas elab inimese poolt loodud elupaikades. Vanal ajal, kui meil oli algne põllumajandus, tundis liblikas end väikesel looduslikul heinamaal väga hästi. Praegu on põllumajandus intensiivistunud, väikesed heinamaalapid lastakse kas umbe kasvada või saadetakse sinna kariloomad," ütles liblikauurija. "Nõukogude perioodil, mida me kõik kirume, olid sel liblikal väga head päevad," lisas ta.

Üheks peamiseks vareskaera-aasasilmiku hävinemise põhjuseks on tema elupaikade umbekasvamine, sest need kohad pole enam kellelegi vajalikud. "Tallinnas on otsustatud, et niisugused alad tuleb niita, see on vajalik asi, sest muidu need kasvavad umbe. Liblika jaoks oleks parem, kui me niidaks seda valikuliselt," rääkis Jürivete ja lisas, et ühel aastal peaks niitma ühe poole alast, järgmisel aastal teise. "Mõnikord võiks jätta isegi ühe aasta vahele."

Liblika nimi tuleneb ilmselt mõnelt kõrreliselt, kus vareskaera-aasasilmik toitub. Tema ladinakeelne nimetus on aga hoopis coenonympha hero, mis Jürivete sõnul peaks kreeka keeles tähendama kangelast.

Liblikauurija sõnul on vareskaera-aasasilmik väga hea liblikas, keda pildistada, ning ta kutsus üles saatma Tartu Ülikoolile või lepidopteroloogide seltsile koos asukohainfoga liblikast pilte, et putuka arvukust kaardistada.