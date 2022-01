Helen peab Eesti Laulu suurimateks konkurentideks Rästat ja Leplandi

Eesti Laul 2022 esimeses poolfinaalis astub võistlustulle Helen Randmets looga "Vaata minu poole".

Tänavust Eesti Laulu konkursi peab Randmets huvitavaks. "Minu meelest küll on palju rohkem põnevam," tõdes artist ja lisas, et veerandfinaalide lisamine konkursile tõi juurde pinevust.

Oma lugu "Vaata minu poole" esitab Helen eesti keeles. "Mulle meeldib eesti keeles laulda," ütles ta.

Enda suurimateks konkurentideks Eesti Laulu võistlusel peab Helen Stig Rästat, Ott Leplandi ja Elisa Kolki. "Kõik on väga omapärased, tugevad, omanäolised," lisas Randmets.

Poolfinaali lavale võtab Randmets kaasa tantsijad. Nii soovib artist luua endale võimalikult mugava esinemisvälja. "Mul on tantsijad ja see on minule kõige omasem keskkond." Küll aga ei plaani Randmets muuta enda kostüümi. Algul plaanitud trikoo kandmine jääb siiski ära.

Pärast Eesti Laulu võistlust ei plaani Helen muusikat unustada, vaid valmimas on ka tema album. "Lood on mul kõik valmis ja ma olen väga põnevil, et ma saan väga palju uut muusikat anda välja kohe pärast Eesti Laulu."

Vaata ka Heleni muusikavideot loole "Vaata minu poole":