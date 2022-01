Stig Rästa tahab Eesti Laulu lavale tuua midagi täiesti uut ja ägedat

Eesti Laul 2022 konkursil osaleb Stig Rästa looga "Interstellar". Lisaks Rästale on laulu autoriteks veel Victor Crone, Herman Gardarfve, David Lingren Zacharias ning Fred Krieger.

"Mul on hea meel, et ma olen seal nimekirjas," tõdes Rästa.

Loo "Interstellar" muusikavideos näeb artisti kandmas kuulivesti. "Kuulivest põrgatab tagasi halbu mõtteid ja inimeste halbu kavatsusi," selgitas muusik ja lisas, et kuulivesti idee oli tal mõttes juba varakult.

Eesti Laulu võistlustulle astub Stig Rästa juba mitmendat korda. Võrreldes varasemate ülesastumistega erineb tänavune konkurss Rästa sõnul juba veerandfinaalide poolest. Nii ei esinenud artistid veerandfinaalides ise, vaid näidati hoopis nende loodud muusikavideoid.

Lisaks tõdes Rästa, et aastatega on muutunud tema mõttemaailm ja arusaam muusikasse. "Eks ma olen natukene teistmoodi hakanud mõtlema muusika peale." Nii avaldas Rästa, et lisaks laulude kirjutamisele pöörab ta näiteks tähelepanu ka sellele, kuidas artist lugu laval esitama peaks.

Eeltöö konkursil suurepärase tulemuse saavutamiseks käib muusikul iga päev. "Esimest korda ma proovin laval teha midagi ägedat," rääkis artist. Nii avaldas ta, et laval võib näha näiteks huvitavaid valguslahendusi, mida Eestis veel varem tehtud pole.

Kuula ka Stig Rästa võistluslugu "Interstellar":