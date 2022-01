Galerii: "EnsV" värske hooaeg toob uusi tegelasi

"Hooaja tegevustik algab augustis 1993 ja jõuab suvesse 1994. Toonast elu kogu oma absurdsuses on mõistagi pea võimatu isegi komöödiažanrisse mahutada, sestap oleme kujutlusvõimel lasknud pisut vabamalt lennata, kuigi tegelikult toimunule on raske järele jõuda," selgitas sarja stsenarist Villu Kangur.

"Petuskeemid töötasid täie rauaga, pommid plahvatasid, politseinikke tulistati, inimesed rikastusid ja laostusid ühe ööpäevaga, välismaalt tuldi ja sinna mindi, üle Eesti käis koondamislaine. Seega on meie võimuses ajastupildist anda vaid karikatuurne üldistus. Mõistagi oleme püüdnud kinni pidada ka tõsisemast ajaloolisest taustast, " lisas Kangur. Kes ei usu, et elu nii värvikirev oli, lugegu toonaseid ajalehti. Võib-olla saate isegi rohkem naerda, kui meie seriaali vaadates. Ei, me ei raputa endale tuhka pähe, kuid kõike lihtsalt ühes sarjas ei kajasta. Loodame, et tunnete nii mõneski juhtumises ära iseenda, oma vanemad või tuttavad. Oleme jõudnud perioodi, mida keegi tõenäoliselt enam kunagi tagasi ei tahaks. Kui ta pole just masohhist. Aga kui valu on üle läinud, hakkab ju alati parem, eks? Ja tihtipeale ajab see tagantjärele muigama."

Ka sarja teine stsenarist Piret Jaaks lubas uuel hooajal pööraseid sündmusi. "Lõpetuse saab küll varem alanud maadetehingu afäär, mille puhul võib öelda, et kõik teed, mis algasid Atsist ka viivad Atsini. Hoolimata sellest, et maadetehing laheneb, on jätkuvalt komplitseeritud lood Aino rikkusega, mis ei idane ega mädane, kuigi mängib omanikule mitu vingerpussi. Rein Karnatsit ootavad ees mitmed üllatused nii eraelulises kui ka ärilises plaanis, mis teeb temast kogu hooaja nii kõige populaarsema kui ka põlatuma härrasmehe. Reinule tuleb külaline minevikust ja ega tema pojal Rennugi elu igavamalt kulge, sest teda ootavad ees lausa romantilised tuuled, kui ta satub satub saatesse "Reisile sinuga"."

Sarja tegelastega liitub ka uus nägu Anne Reemanni kehastuses.

"EnsV" jõuab ETV ekraanile esmaspäeva õhtul kell 20.