Tanel Padarist ei saanud klarnetivirtuoosi: tänase päevani vihkan seda aega

Hiljuti tervitas Tanel Padari perekond oma teist tütart. "Vaatamata väsimusele tuleb olla vapper," tõdes muusik ja lisas, et hoolimata magamata öödest valmistas tütre sünd palju rõõmu.

Muusika on Padari perekonnas olulisel kohal. Nii rääkis Tanel, et mängib kodus akustilise kitarri või ukulelega. Nii on ta märganud, kuidas ka vanemal tütrel Lindal on tekkinud huvi muusika vastu. Küll aga ei tea veel Padar, milline muusika meeldib kõige rohkem pere värskeimale ilmakodanikule.

Ehkki artist tõdes, et kõige mõnusama olemise perega saab just siis, kui taustaks ei mängi teler või valju muusika, tunnistas Padar siiski, et tütre Linda tähelepanu on viimasel ajal võitnud ETV saade "Tähtede lava".

"Nüüd oleme siis nii, et meil kõigil on laulud peas nädalaga," rääkis Padar ja lisas, et kui lauljatest keegi tütrele kohe väga meeldib, peab Linda otsima garderoobist välja ka esinejatega sarnased kostüümid.

Lisaks kõlas raadioeetris esimest korda Tanel Padari uusversioon Rock Hoteli hitist "Tähti üheks õhtuks." Loo originaalversioon viib Padari mõtted alati lapsepõlve. "Täiesti fantastiline lugu," sõnas ta.

Uusversiooni esmaettekanne toimus "Spordiaasta tähed" auhinnatseremoonial. Singel iseloomustab Padari sõnul suurepäraselt inimesi, kes on oma elu jooksul saanud kuulsusesära nautida.

Küll aga tõdes muusik, et eduka karjääri taga on kindlasti ka palju tööd ja pühendumist. Kuigi Padari sõnul jagunevad muusikud peamiselt kaheks: need, kes peavad pingutama, et võimalikult hea tulemus kätte saada ning need, kes ei pea selleks erilist vaeva nägema. "Ma arvan, et kui tahtmine ja anne kokku saavad, siis see on kõige parem kombo," rääkis ta ja lisas, et kuigi inimene võib olla tohutult andekas, mängib olulist rolli ka teda ümbritsev maailm.

Oma lapsepõlvest meenutas artist, kuidas vanemad käskisid tal käia muusikakoolis ning õppida klarnetit. "Tänase päevani ma vihkan seda aega," tõdes ta ja lisas, et tal pole sellest ajaperioodist ühtegi toredat mälestust. "Ainus tore mälestus on see, et pill läks pooleks, kui vanaema sellele peale astus."

Sel aastal soovib artist kuulajaid üllatada paari uue looga. "Järgmised lood on olemas ja nendega ma tegelen ka."