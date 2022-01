Bastille jagas uut singlit "Shut Off The Lights"

Suurbritannia popbänd Bastille avaldas uue singli "Shut Off The Lights."

Lugu "Shut Off The Light" on pärit bändi peagi ilmuvalt albumilt "Give Me The Future". Varem on uuelt albumilt ilmunud juba lood "No Bad Days", "Distorted Light Beam" ja "Thelma + Louise".

Bändi laulja Dan Smith on loo "Shut Off The Lights" kohta öelnud, et singliga püütakse vähendada inimeste ärevust ja hirmu tuleviku ees.

Ansambli album "Give Me The Future" näeb ilmavalgust 4. veebruaril.

Kuula uut lugu "Shut Off The Lights" siit: