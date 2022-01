ETV2 teemaõhtu keskendub Ene Rämmeldile

Näitleja Ene Rämmeld tähistas 12. jaanuaril 75. sünnipäeval. Sel puhul on ETV2 teemaõhtu just talle pühendatud.

19.30 "Vastutuult: Ene Rämmeld" (ETV 2006)

Mõne inimese elu möödub nagu filmis. Ene mängis neiuna Leida Laiuse filmis "Libahunt" Tiinat. Ta oli üdini Tiina ja see muutis teda inimesena. Illi roll filmis "Lindpriid" muutis aga kogu tema edasist elu. Näitleja lahkus kodumaalt, kuid ka võõrsil elades on ta jäänud aktiivseks ja positiivseks, sest armastab elu. Saatejuht Reet Linna külaliseks on Pariisis elav näitleja Ene Rämmeld.

20 "Lindpriid", 1/4 (Eesti Telefilm 1971)

Eessaare Aadu (Jaan Anveldi) romaani "Linnupriid" motiividel valmis 1971. aastal neljaosaline telefilm Eesti kommunistlike põrandaaluste tegevusest. Teema käsitluslaad otsustavatele ametnikele ei sobinud, film keelustati ja avalik esitlus toimus alles 1989. aastal.

Filmi autor Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar on oma debüütmängufilmi kohta öelnud: "Kas see on ajaloofilm? Ütlen otsekohe - ei ole. See ei ole ajaloofilm ja tema vahendusel Eesti ajalugu õppida ei saa. Kuid ta polnud ajaloofilmina ka mõeldud. Kandke ta Eesti pinnalt välja ja istutage ükskõik millisesse väljamõeldud riiki – igal pool on seesama inimest piirav võim ning inimese utoopilised otsingud sellele võimule vastu seista. Aga utoopia, utoopia on ju ahvatlev. Võim, selle utoopia kandja, kuna ta ei sarnane sinule. Või siis pettumus utoopias, utoopia reetmine või tema pimesi järgimine. Valikuvõimalus või selle puudumine. Mis sõltub inimesest endast ja kus on ta temast sõltumatutest hoovustest kantud ning ei tea ise, kuhu need hoovused ta lõpuks viivad. See oli see keelatud valdkond, kus uitasid minu mõtted ja Eessaare Aadu ebareaalsest fantasmide romaanist leidsin ma nendele mõtetele legaalset toetust".

Peaosades Ada Lundver, Ene Rämmeld, Veljo Tormis, Aarne Üksküla, Mikk Mikiver ja Ago-Endrik Kerge.

20.50 "Lindpriid", 2/4 (Eesti Telefilm 1971)

22 "Lindpriid", 3/4 (Eesti Telefilm 1971)

22.50 "Lindpriid", 4/4 (Eesti Telefilm 1971)

23.50 "Kommentaare Eesti filmile: Libahunt" (ETV 1997)

Arvamusi ja mälestusi jagavad teine režissöör Heino Torga, operaatori assistent Enn Putnik, Mari osatäitja Malle Klaassen ja helilooja Veljo Tormis. Kommenteerib kirjanik Olev Remsu.

00 "Libahunt" (Eesti 1968)

Tuulisel talveõhtul toob Tammaru talu perenaine majja teelt leitud hirmunud ja poolkülmunud tüdruku Tiina. Tema ema, keda süüdistati nõidumises, oli just kiriku juures häbipostis surnuks pekstud. Üles kasvades külvab rõõmsaloomuline tüdruk endasse sulgunud külakeses segadust. Kui panuseks on perepoeg Marguse armastus, meenutab lapsepõlve mängukaaslane Mari külarahvale valusalt Tiina minevikku.

Nagu lugematud teatrilavastajad enne teda, on ka Leida Laius pöördunud Libahundi-radadele. Filmi eeliseid kasutades ei pea režissöör kinni ajalisest järgnevusest, keskendudes pigem ohjeldamatu tüdruku vastasseisule umbuskliku ja kinnise külarahvaga. Võrdluses pähesööbinud Kitzbergi looga kasutab ja varieerib Laiuse "Libahunt" ideid võrdlemisi vabalt. Filmi atmosfääri toetab tõhusalt Veljo Tormise muusika.

Osades Ene Rämmeld, Doris Kareva, Evald Hermaküla, Malle Klaassen jt.