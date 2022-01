Seenehuviline Marje on seenel käinud 37 kuud järjest

Talvel tavapäraselt seenel ei käida, kuid saates "Hommik Anuga" tutvustasid oma saaki naised, kes traditsiooniliselt just 1. jaanuaril metsa lähevad.

"Talvel seenelkäimise juures on boonus, et ega keegi peale minu eriti ei käi," sõnas Krabi külateatri päälik ja seenehuviline Marje Mürk.

Korjatakse puude peal kasvavaid seeni, mis sageli võivad olla suisa mitme meetri kõrgusel rägastikes.

Mõniste rahvamaja ja Varstu kultuurikeskuse juhataja, seenehuviline Kadri G Laube enda sõnul väga mööda teed enam ei käigi, kogu aeg kisub teeserva võssa seeni otsima.

Marje on jaanuariseisuga käinud seenel järjest neli aastat igal kuul. Algul tahtis ta lihtsalt tõestada, et Eestis on võimalik korjata seeni 12 kuud aastas ning hiljem püüdis juba vaadata, kui palju õnnestub järjest iga kuu käia. Alati leiab ta vähemalt ühe toidukorra jagu saaki.