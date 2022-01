Välismeediat huvitab Eesti kohta peamiselt meie digimaailm ja suhted venelastega

Maris Hellrand on Eesti korrespondent väga paljudes piiritagustes telekanalites. Tema sõnul ei juhtu midagi iseenesest ning Eesti mainimine väljamaistes kanalites tähendab palju tööd. "Eesti on siin Euroopa Liidu ääres, siin ei juhtu palju hirmsaid asju. Pahad uudised on ju enamasti need, mis üle võtavad."

Gustaf Antell töötab YLE rootsikeelsete uudiste Balti regiooni korrespondendina. Tema sõnul on Soome meile küll oluliselt lähemalt võrreldes teiste Euroopa riikidega, kuid kahjuks pole ka nende huvi meie vastu liiga suur. "Lääne-Euroopa, Inglismaa, Rootsi - kõik need uudised lähevad ette," selgitas ta.

Üldiselt Eesti sisepoliitilised tegemised uudiskünnist mujal maailmas ei ületa. Küll aga eristab Eestit teistest Ida-Euroopa ja Balti riikidest meie digimaailm. Palju huvitavad välismeediat Eesti-Vene suhted ja visa on kaduma meie riigi nime eest "endine Nõukogude Liidu liige". Antelli sõnul uuritakse temalt ka pidevalt, kui palju ikkagi Eestis venelasi diskrimineeritakse.