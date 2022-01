Operaator Alar Kivilo: kogu minu elu on üks kaader

Hollywoodi tunnustatud filmioperaator Alar Kivilo rääkis "Prillitoosis" Reet Linnale antud intervjuus, et avastas juba teismelisena, kuidas talle meeldib vaadata elu läbi objektiivi ning nüüd on kõik tema silme ees pidevalt üks suur kaader.

Kivilo sündis ja kasvas küll Kanadas, kuid eesti keel ja meel oli nende peres väga sügavalt juurdunud. Nii ei osanud poiss kuni kuuenda eluaastani inglise keeles suhelda.

Kui Eesti taasiseseisvus, said Alari vanemad pärast 50 aastat eemalolekut taas kodumaad külastada. Kolm aastat tagasi suri Kivilo ema, kuid isa elab ja elab väga Eestile kaasa, kirjutades lugejakirju ja andes sageli soovitusi, mis võiks parem olla.

Oma karjääri avastas Kivilo 16-aastaselt, kui sai kingituseks esimese fotoaparaadi. "Ma tajusin kohe, et see istub mulle. Mulle meeldib pilte teha ja ma sain aru, et ma tegelikult näen maailma läbi objektiivi," selgitas operaator, et terve tema elu on kogu aeg üks kaader. "Kui sätid kompositsioone, siis on alati tähtis, mida sa jätad sinna kaadrisse, mida ei jäta. Käib pidev selline visuaalne toimetamine ja see toimub isegi praegu, kui me räägime."

Kivilo sõnul on tema kireks kõige muu kõrval siiski kinoekraanile mõeldud mängufilmid. "Jutud inimestest, inimsuhetest - kõik need probleemid ja tunded, mis meil on ühised," selgitas ta elemente, mis teda filmide juures võluvad. Lisaks ka võimalus tutvustada publikule seninägematuid ja uusi paiku.

PÖFF-i elutöö preemia pälvimine oli tunnustatud operaatori jaoks ootamatu, kuna enda arvates on tal kõik veel pooleli. "Loomulikult see oli suur asi," lisas ta, et igasugune tunnustus on teretulnud kinnitus õigest teevalikust.