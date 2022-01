Tallinna vanim peig oli möödunud aastal 85- ja pruut 74-aastane

Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask märkis, et toimingute arvud on võrreldes koroonaaja algusega stabiliseerumas. "Tallinna perekonnaseisuametis teostatud perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute arv on viimasel paaril aastal olnud mõjutatud liikumispiirangutest riikide vahel ning piiride taasavamine on viinud meid toimingute arvudes suures osas tagasi koroonaeelsesse aega," ütles Kask.

"Abielusid sõlmisime 2021. aastal 71 võrra enam kui aasta varem ja statistika näitab, et üle 47 protsendi Eestis sõlmitud abieludest sõlmiti meil. Varem toimunud perekonnasündmuste kohta väljastasime 7464 tõendit, mis oli 2493 võrra rohkem kui varasemal aastal, suurenes ka nime muutmise taotluste arv. Sündide arv küll mõnevõrra vähenes, kuid siiski võime rõõmu tunda 4472 vastsündinu üle, kelle hulgas on ka 77 paari kaksikuid."

Tallinna perekonnaseisuametis sõlmis 2021. aastal oma abielu 801 välismaalast, kes pärinesid 59 erinevast riigist. Ühes kuus abiellujatest olid keskmiselt 17% välisriigi kodanikud. Kõige enam oli nende hulgas Venemaa (360) ja Ukraina (162) kodanikke, järgnesid Valgevene (26), Läti (25), Leedu (18) ja Suurbritannia (17). Eksootilisematest riikidest olid esindatud Alžeeria, Bangladesh, Costa Rica, Hong-Kong, Jordaania, Kõrgõzstan, Monaco, Pakistan, Sri-Lanka, Uus-Meremaa ja Venezuela.

Noorpaari valitud ja soovitud kohas toimus abielutseremoonia 96 korral. Abielludes võttis 1661 naist mehe perekonnanime, 43 meest tegi otsuse naise perekonnanime kasuks. Abielu tähtpäevi tähistati Tallinna perekonnaseisuametis pidulikult kolmel korral, kahel korral kuldpulma (50 aastat abielu) ja ühel korral teemantpulma (60 aastat abielu).

Abielu sõlmimiseks väljaspool Eestit väljastati 504 abieluvõimetõendit. Populaarsemad riigid, kuhu mindi abielluma, olid Venemaa ja Soome. Eksootilisemad riigid, kus sooviti abielluda, olid Jaapan, Jamaika, Filipiinid, Vietnam, Kolumbia, Guatemala ja Bahrein.

Abielu lahutamiseks esitati eelmisel aastal 1227 avaldust ja registreeriti 1041 abielulahutust, mis oli 4 võrra rohkem, kui 2020. aastal.

Eelmisel aastal registreeriti Tallinnas 4472 sündi (99 võrra vähem kui 2020. aastal). Sündis 2298 poisslast ja 2174 tütarlast. Lapse sündi registreerinud vanemad pärinesid 70 erinevast riigist, neist enim Venemaa, Ukraina, Läti, Soome, Suurbritannia, Nigeeria, Valgevene, Leedu, Ameerika Ühendriikide, Bagladeshi ja Itaalia kodanikke. Esindatud olid ka Boliivia, Iraak, Keenia, Süüria, Iisrael, Monaco, Jeemen.

Tallinnas olid 2021. aastal populaarseimad tüdrukute nimed Emili, Emilia, Emily, Alisa, Alisia, Eva, Mia, Sofia, Maria ja Emma. Populaarseimad poiste nimed olid Mark, Aaron, Aron, Maksim, Miron, Luka, Lukas, Martin ja Robert.

Tallinna perekonnaseisuametile esitati 1294 uue nime andmise avaldust, mis on 136 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Uus isikunimi anti perekonnaseisuameti otsusega 999 korral ja siseministeeriumi otsusega 207 korral. Kõige enam taotleti esivanemate perekonnanimesid. Soo andmeid muudeti kuuel korral, mis on kolme võrra vähem kui aasta varem.