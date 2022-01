Stefan käib uue lauluga Clint Eastwoodi jälgedes: ööbisime vist isegi samas hotellis

Spagetivesternitest inspireeritud laul võib mõnelegi tunduda vanamoodne või liialt Avicii mõjutustega, kuid Stefan ennast sellistest arvamustest häirida ei lase.

"Praegu on nagunii väga keeruline kirjutada lugu, mis ei meenutaks mingit teist lugu. Ma arvan, et ma ei võta seda hinge, vaid vastupidi. Ütlen, et väga äge, kui sa näed sarnasusi, see on ainult minule kompliment," sõnas laulja.

Ka võistluslaulu video on filmitud täpselt samas kohas, kus legendaarne vestern "The Good, the Bad and the Ugly". "Ma arvan, et me isegi ööbisime samas hotellis, kus Clint Eastwood - ei ole välistatud," avaldas Stefan.

Videovõtetel tõusis õhutemperatuur koguni 39 soojakraadini.

Kohalikud hindasid Eesti muusikute tegemisi Hispaanias samuti väga kõrgelt ja nii avastas Stefan ühel päeval, et "Hope" on valitud Almeria linna 2021. aasta parimaks muusikavideoks.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.