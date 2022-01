Vaata enne tele-eetrit: Angelica Udeküll on Setumaal külas Anne Veesaarel

ETV saade "Suus sulav Eesti" koos Angelica Udekülliga on sel nädalal külas Setumaal näitleja Anne Veesaarel. Saadet saab enne õhtust tele-eetrit vaadata juba praegu ERR-i veebis.

Anne Veesaar on oma lapsepõlved veetnud kahe vanaema juures - üks neist pärit Setumaalt ja teine Valgamaalt. Mõlemad vanaemad on Anne maitse-eelistustesse oma jälje jätnud ja seetõttu on saatejuht Angelica Udekülli ülesandeks pakkudagi midagi mõlema esiema köögist.

"Suus sulav Eesti" on ETV eetris laupäeva õhtul kell 20.