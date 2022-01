Rakett69 teadusstuudios võtsid mõõtu Eesti parimad idufirmad

Kui tavaliselt käib ükssarvikute ehk üle miljardi eurose väärtusega ettevõtjate vahel võistlus selles, kes on kõige rikkam, siis "Rakett69" saates võetakse võitu hoopis teadmistes.

Rakett69 teadusstuudios võtsid omavahel mõõtu Wise, Bolt, Playtech, Pipedrive ning Enefit Green. Esimese ülesandena tuli võistlejatel kukutada 11 meetri kõrguselt alla toores muna, ent muna pidi sealjuures jääma täiesti terveks.

Lennumasinate ehitamiseks oli meeskondadel aega 35 minutit. Võidab see, kelle muna jääb lõpuks terveks ning kelle langevari on kõige väiksema massiga. Idufirmade nutikust hindasid Aigar Vaigu ja Taavi Kotka.

Esimesena astus võistlustulle Bolt. küll aga ei jäänud Bolti muna laskudes terveks. "See muna on katki," kinnitas Taavi Kotka.

"Ma arvan, et start-upi elus selliseid asju, et mingi asi läheb vussi või natukene vussi, on iga päev," sõnas Bolti kaasasutaja Martin Villig ja lisas, et eksimustest tuleb õppida.

Teisena lasi enda muna lae alt lendu Wise. "Väike samm munale, suur samm Wise'ile," sõnas meeskonnaliige ja näitas täiesti tervet muna. Wise'i asutaja Taavet Hinrikus lisas, et edukale lahendusele viis neid osav meeskonnatöö.

Kolmandana demonstreeris oma leiutist Playtech. Hoolimata üsnagi valjust kokkupõrkest põrandaga jäi ka nende muna terveks.

Neljandana astus võistlustulle Pipedrive, ent hoolimata uhkest langevarjust ei jäänud nende muna terveks.

Silmnähtavalt teistsuguse disainiga üllatas aga Enefit Green, kes saavutas võistluse eesmärgi ning said kaasvõistlejatele näidata täiesti tervet muna.

Küll aga ei olnud tegemist ainsa ülesandega, millega iduettevõtted teadusstuudios silmitsi seisma pidid. Järgmisena tuli ükssarvikutel leiutada mööda nööri liikuv lennumasin, mis suudab katki teha ka teekonnal oleva õhupalli.

Esimene katse ebaõnnestus kõigil osavõtjatel. Sellest ei lasknud ettevõtted ennast heidutada ning teine katse tõi võidu Boltile.