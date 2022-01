"Tähtede lava" erikülaline Stefan: unustage konkurss ja nautige lava

""Laulukarussell" on kindlasti üks nendest konkurssidest, kus ma sain kõige rohkem kogeda esimest korda sellist suuremat pinget," meenutas Stefan, kes osales saates 2010. aastal. "Ma laulsin natuke liiga keerulist laulu, millest ma sain õppetunni, et teinekord tuleb valida pigem veidi kergem laul, kui on suurem närv."

"Tähtede lava" osalejatele on tal hea nõuanne. "Unustage kõik see, mis on selle konkursi nime taga. Tegelikult on just see võimalus, et siin saad telerite ja kaamerate ees seda hetke nautida."

Pühapäeval kell 18.45 astuvad "Tähtede lavale" Agnessa Merliina Kilk, Arhanna Sandra Arbma, Emilia Toomla, Hans Harald Raadik, Klara Mägi, Liis Lõhmus, Liisa Liiva, Loore Kodasma, Marietta Verst, Oskar Vahemets, Rosanna Säälik ja Ruudi Paadik. Saadet juhib Jaagup Tuisk.

Kõiki eetris olnud "Tähtede lava" esitusi saab vaadata ka Lasteekraan.ee lehel. Lasteportaali abiga selgub ka üks lisafinalist, sest veebilehele laetakse üles kõik maakondlike võistluste parimate lauljate esitused, kes poolfinaali ei pääsenud ja enim hääli kogunud laulja pääseb otse "Tähtede lava" suurde finaali.