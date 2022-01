Islandi kollektiiv Low Roar esitleb kevadel Fotografiskas uut albumit

12. mail esitleb Islandi post-rock/elektroonika kollektiiv Low Roar Fotografiskas albumit "Maybe tomorrow".

Low Roar projekti algataja ja solist Ryan Karazija on kunstnik-rändur. Tema teekond läbi elu ja muusika ei puuduta aga ainult teda ennast - see on mõeldud ka kuulajatele, kes leiavad Low Roari muusikast tee, mida mööda minna tahavad.

Pärast 2010. aastal Reykjaviki kolimist pöördus Karazija introvertsema ja intiimsema kõla poole. Olles suuresti mõjutatud kohalikest folkbändidest, ilmus 2011. aasta 1. novembril omanimeline debüütalbum sõltumatu plaadifirma Tonequake Records poolt. 2014. aastal välja antud teine album "0" oli läbimurre. Selle esteetikat võrreldi Radioheadi või Sigur Rósiga, seda peamiselt üha keerukama, kohati peaaegu eepilise kõla tõttu. Tuuril esitletav album "Maybe tomorrow" on Low Roaril viies.

Uusim album salvestati koos Mike Lindsay, Andrew Schepsi ja Ricky Linstromiga. Plaadil saavad õrnad ja unised helid võimsa emotsionaalse laenguga lugude komponentideks - igatsusest läbi janu, abituse ja isegi hirmuni välja.