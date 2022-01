Tšehhi artistid tegid remiksid Trad.Attacki! lugudele

Uue kuue said Trad.Attacki! lood "Lell'o", "Pass-pass" ja "Vanamees". Uued remiksid on pärit Trad.Attacki! veebruaris ilmuvalt plaadilt "Remixed". Varem on Trad.Attack! albumilt avaldanud Ukraina artisti SI Processi remiksi loost "Kallimale" , Nighteyes'i remiksi loost "Pass-pass" ja Wateva remiksi loost "Sõit".

"Lell'o" (Bratři remiks)

"Pass-pass" (Kewu remiks)

"Vanamees" (Omnion remiks)

Uuele Trad.Attack!'i albumile jõuab pea kümne erineva välisartisti remiksi. "Lugusid remiksitakse meie kõikidelt albumitelt ja nagu me ise armastame öelda - sellel albumil saab olema muusikat igale maitsele," ütles bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

Albumil teevad kaasa DJ-d üle maailma, sh Hiinast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Tšehhist.