Laupäeval stardib teadusvõistluse "Rakett 69" 12. lend

"Rakett 69" 12. hooaja võistluseks andis end üles 131 teadushuvilist noort, kellest teaduslabürinti jõudis 28 osalejat. Laupäeval ETV ekraanile jõudvas avavoorus tuleb noortel end tõestada Proto avastustehases püsti pandud teaduslabürindis, mis koosneb neljast ülesandest. Võistlejad peavad näitama enda mitmekülgsust ja kiiret taipu, sest ülesanded eeldavad nii geomeetrilist mõtlemist, käelist osavust, teadmisi matemaatikast, eesti keelest ja geograafiast kui ka tektooniliste protsesside tagajärgede tundmist.

Teaduslabürindi ülesannete läbimist jälgivad saatejuht Aigar Vaigu, Eesti noorte- ja andepoliitika eestvedaja Riin Tamm, füüsik Heli Valtna ning füüsika- ja arhitektuuri õppejõud Kaja Pae. Võistlejaid saadab rajale eelmise hooaja võitja Karl Mell ning finišis tervitab noori IT-ettevõtja ja tüdrukute tehnikakooli Unicorn Squad rajaja Taavi Kotka.

"Rakett 69" pardale ja põhivõistlusele pääseb teaduslabürindi 15 parimat, kes kolme meeskonnana hakkavad järgmistel laupäevadel televaatajate silme all lahendama erinevaid teadusväljakutseid.

Hooaja peavõitjat premeerib Eesti Teadusagentuur 10 000 euro suuruse teadusstipendiumiga. Lisaks peaauhinnale on tüdrukute tehnikakool Unicorn Squad pannud välja rahalised auhinnad parimale tüdrukule ja silmapaistvaimale raketlasele. Saatesarja kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

"Rakett 69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja Vesilinnu koostöös. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal.

"Rakett 69" alustab ETV-s laupäeval, 15. jaanuaril kell 19.30.

Teadussaade "Rakett 69" jõuab järgmisel aastal ka Luksemburgi eetrisse

Jaanuari alguses sõlmisid Eesti Teadusagentuur, OÜ Vesilind ja Luksemburgi Teadusagentuur kokkuleppe "Rakett69" formaadi kasutamiseks Luksemburgis.

Luksemburgi Teadusagentuur ostis õigused teadusvõistlusmängu korraldamiseks eestlaste välja töötatud formaadi põhjal. Jaanuaris hakatakse otsima tootjat ja võtted algavad sügisel. 2023. aastal jõuab saade vaatajateni telekanalis, mis on osa suurest, peamiselt saksakeelsele vaatajaskonnale suunatud telekontsernist RTL.

Kolme aasta eest käisid Luksemburgi Teadusagentuuri esindajad kohtumas Eesti Teadusagentuuri kolleegidega ja tutvusid ka teaduse populariseerimise tegevustega. Vesilind OÜ asutaja ja "Rakett 69" produtsent Riho Västrik rääkis, et luksemburglastel tekkis kohe huvi ka ise saadet toota ja nüüd saadi toeks riiklik rahastus. Västriku sõnul annab värske kokkulepe palju lootust. "Me teame juba praegu, et me teeme väärt saadet, aga saada kinnitust, et see mõte on atraktiivne ka rahvusvaheliselt, lisab oluliselt head enesetunnet ja -kindlust," rääkis ta. Västrik ütles, et saate formaadi vastu on tundnud huvi ka mitme teise riigi esindajad. "Loodame väga, et Luksemburgi kokkuleppe abil saame ka teistes riikides asja liikuma," lisas ta.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma ütles, et selline saavutus on mitmes mõttes oluline. "See on suurepärane võimalus tutvustada Eesti haridus- ja teaduskommunikatsiooni edulugusid mujal maailmas. Kvarki teadusteatri meeskond, kes "Rakett 69" saatele Eestis sisu toodab, saab oma oskusi esitleda ka Luksemburgis. Rõõm on näha, et teadusagentuuri pidev rahvusvaheline teaduskorralduse alane koostöö on aidanud viia vahva idee kindla tulemuseni."